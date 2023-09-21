Цієї ночі ворог атакував столицю України ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали у Дарницькому та Шевченківському районах, внаслідок чого згоріло і семеро людей отримали поранення. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"За інформацією Повітряних сил, всього було зафіксовано 43 пуски з 10 літаків стратегічної авіації. З району Енгельса вони вилетіли - Ту-95МС.

Силами і засобами ППО ув повітряному просторі Києва було знищено понад 20 ворожих цілей. І відповідно було зафіксоване падіння уламків ракет. У Дарницькому районі вони впали на СТО, там відбулося загоряння на площі 400 кв. м. Загорілися автомобілі.

Також було зафіксовано падіння уламків на нежитлову споруду без займання. І внаслідок того, що уламки впали на двоповерхову будівлю гуртожитку там постраждало семеро осіб.

У Шевченківському районі уламками було пошкоджено газову трубу без загоряння. І кілька житлових будинків там вибило двері, вікна.

У Святошинському районі внаслідок атаки була знеструмлена частина домівок, але енергетики майже одразу приїхали на місце і повернули світло.

Потерпілих семеро, всі у Дарницькому районі. Внаслідок падіння уламків там вибуховою хвилею вибило вікна і, відповідно, там переважно осколкові поранення. Трьох госпіталізували, серед них і дівчина 9-ти років. Четверо отримали медичну допомогу на місці, вони відмовились від госпіталізації. Одна людина була в шоковому стані, їй психологи надали допомогу на місці. Люди, які перебувають зараз у шпиталі, їх життю нічого не загрожує...

Досі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки в Дарницькому та Шевченківському районах. Зокрема вони розбирають аварійні конструкції СТО, куди влучили уламки ракети збитої. За допомогою спецінструменту демонтують пошкоджене обладнання.

Також продовжуються роботи в Шевченківському районі. Там залучено 11 рятувальників Київської служби порятунку", - розповів Михайло Шаманов.