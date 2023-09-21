Цієї ночі ворог здійснив чергову масштабну атаку по Україні. Загарбники запускали ракети хвилями - загалом 43 ракети. 36 із них вдалося збити. Роботу протиповітряної оборони українці чули і на сході, і на заході, і в центрі.

Вперше за останні півроку загарбники вдарили по енергетичних об'єктах, заявили в "Укренерго". У кількох областях зникло світло. Ліквідація наслідків ворожих ударів триває і досі.

Кореспонденти "Подробиць" зібрали найголовніші факти про ранкову ракетну атаку рф.

Черкаси. Пів на шосту ранку. У повітрі над містом ППО знешкоджує російські ракети. Уламки падають на готель у центрі міста.

Жертв дивом вдалося уникнути - атаку ворог вчинив рано-вранці, працівники офісів та ринку неподалік - ще не вийшли на роботу. Все сталося на очах у черкащан, які живуть у центрі міста.

Валерій, очевидець:

Добрячий шум, я дивлюсь - де ж воно летить, в мене ж балкон на уровні моїх глаз, висота цього готелю, полумʼя, іскри, ну і послєдствія ви бачите.

Не багато було людей і в будівлі готелю. Тож жертв нема. Поранення й травми отримали одинадцятеро черкащан. Семеро - потрапили до лікарні.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Черепно-мозкові, невеличкі осколкові, там є і кінцівок, вони не є критичними, повторюсь, всі пацієнти, слава богу,знаходяться в нормальному стані, думаю так буде і далі, будемо надіятись, шо так і буде далі.

Петро Борозенець, лікар приймального відділення:

Отримують всю необіхдну допомогу в нашій лікарні, двоє важких пацієнтів вони прооперовані, стан їх стабільний, пацієнтам надається вся нобхідна допомога.

Микита - один із тих хто вижив у зруйнованому готелі. Чоловік зі зламаною рукою та кількома опіками і ссадинами нині в лікарні. З друзями він приїхав до Черкас у справах і на ніч зупинився в одному з готелів. Та прокинувся вже у завалах.

Микита, постраждалий:

Ми почали шукати ще одного товариша, а його десь не було, він спустився в самий низ вместе з діваном, потім почався пожар і начало задимляти номер, ми потроху начали вилазити з будинку, лізти вже на двір.

Згодом в обласній військовій адміністрації звітуливали - в небі над Черкащиною наші захисники збили чотири ракети. Найбільші руйнування від падіння уламків - саме у Черкасах.

У небі над Києвом ППО збило понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали у кількох районах столиці. У Дарницькому - в будинку вибило вікна.

Семеро постраждалих. Майже в усіх - різані рани. Трьох людей госпіталізували, серед них - 9-ти-річна дівчинка.

Уламки ракет впали на територію інфрастуркутурного об'єкту та СТО. Там зайнялася пожежа - вогонь охопив дві машини, припарковані поруч. За майже дві години рятувальники приборкали полум'я.

В інших районах столиці, де також падали уламки ворожих ракет, - постраждалих нема. Пошкоджено газову трубу, а в гуртожитку поруч - вибиті вікна. На Київщині - росіяни ракетою вщент зруйнували завод із виробництва напоїв "Пепсі". У міноборони України прокоментували це так: "Вони самі заплатили за знищення свого заводу", адже досі працюють в рф. Нацагентство з питань запобігання корупції внесло компанію до списку міжнародних спонсорів війни.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Ракетних ударів по Харкову окупанти завдали о 6 ранку. Загалом містяни чули 6 потужних вибухів. Усі ракети поцілили сюди, в промислову зону Слобідського району.

Це були снаряди типу С-300 - їх випустили з території російського Бєлгорода, звітують в обласній прокуратурі. Пошкоджень зазнали житлові будинки, промислові підприємства, склади, офіси. В лікарні винесло шибки, поруч - повалило паркани. Постраждало троє людей.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської області:

Це троє чоловіків 24, 58 та 66 років, які знаходилися поряд, один з цих чоловіків відмовився от госпіталізації, в нього були нетяжкі травми. Двох чоловіків було госпіталізовано, вони також не в тяжкому стані, але потребували саме госпіталізація, надання медичної допомоги в лікарні.

Одна з ракет поцілила в дорогу. На місці удару утворилася величезна вирва. Уламки пошкодили труби водогону й каналізації. Без вікон і дверей тепер - усі навколишні будівлі.

Микола Погорєлов, директор підприємства:

Ракета поцілила поруч буквально декілька метрів від нас. Немає вікон, виламало всі ворота всі двері. Зараз поліземо на кришу на дахи, побачимо, що там по пробоям по осколочним. Люди, слава богу, не постраждали тварина також ціла собачка у нас овчарка охоронець. Ціла, дуже налякана, але ціла.

Юлія показує, шмат асфальту, який залетів у вікно її швацького цеху.

Юлія Баранцова, швачка:

Рама вылетела полностью, булыжники просто через окно позалетали, булыжники. Асфальта вот пожалуйста на машинке вот швейная машина вот кусок асфальта, пожалуйста. Сегодня рождество Пресвятой Богородицы поздравили нас с праздником.

Вибуховою хвилею на будинках позривало газові труби. Люди лишилися без води. На місці - весь день працюють комунальники.

На цьому відео - перші хвилини після ранкового обстрілу Рівного. Рятувальники гасять пожежу, що виникла в результаті ракетної атаки. Найбліший удар прийняла на себе СТО - згоріли ремонтні бокси та автівки.

Серія потужних вибухів розбудила рівнян насвітанку.

Алла Максимова, рівнянка:

Шандарахнуло раз вроді би тако тихіше. А третій раз як шандарахнуло, то в мене на першому поверсі засвітилося прям червоне зарево. Самим настоящим образом всьо я схопила дитину давай скоріше вдягатися і це ж уже було пів сьомої.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ось ця багатоповерхівка розташована найближче до центру вибуху. У квартирах повибивало шибки, а декому у помешкання навіть залетіли уламки.

Анатолій, житель Рівного:

Вже в коридорі були вибігли. Перший пролунав вибух, я зразу дитину дочку жінку в коридор, ну і потом стався вибух, другий вибух і почали летіти сюди уламки.

Ірина мешкає на першому поверсі. Каже, з дітьми та чоловіком ховалися у ванній. Одразу після обстрілу зникла електроенергія.

Ірина, жителька Рівного:

Це страшно, але нам треба пам'ятати, що в нас іде зараз війна триває. Все відбудуєм все зробим. Основне - без жертв.

Загалом у Рівному вибухова хвиля пошкодила понад три десятки квартир у двох багатоповерхівках. Влада обіцяє відремонтувати пошкоджене житло коштом місцевого бюджету. Ремонту після ворожої атаки потребує також об'єкт енергетики - світло зникло в домівках жителів і обласного центру, і сусідніх районів.

Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної адміністрації:

Наші аварійні бригади обленерго вже повернули світло мешканцям Рівненщини. Відновлено елктропостачання у 90 населених пунктах. Це орієнтовно 49 тисяч родин.

Анна Свінціцька-Савчук, речниця УСБУ в Рівненській області:

Відкрито два кримінальних провадження за частиною першою статі 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

Востаннє росіяни обстрілювали Рівне майже рік тому. Тоді також били по енергетичній інфраструктурі.

Христина Гашенко – кореспондентка:

Не спокійно було і в західних областях. На Прикарпатті, Тернопільщині та Львівщині повітряне командування "Захід" знищило 4 ворожі ракети. Пошкодження зафіксовані у Дрогобицькому районі, що за сотню кілометрів від Львова. За офіційною інформацією, було два влучання по промисловому обʼєкту та один по приватному двоповерховому складу. На місці ударів виникли пожежі. Близько о пів на десяту ранку рятувальники вдалося загасили полум'я. Обійшлося без постраждалих.

Усі докази злочину росіян нині фіксують слідчі. Україна вкотре отримала підтвердження того, що ми захищаємось від держави-терориста.