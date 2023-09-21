Війська рф обстріляли житлову забудову в Херсонській області, є поранений [ Редагувати ]
Російські військові обстріляли житлову забудову в селищі Козацьке Херсонської області у четвер, 21 вересня. Внаслідок атаки отримав поранення чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.
За даними адміністрації, російські окупанти поцілили по житловій забудові Козацького. Травми отримав місцевий житель 76 років, який перебував у квартирі.
До евакуації пораненого довелося залучити працівників поліції. Правоохоронці передали чоловіка швидкій, однак від подальшої госпіталізації він відмовився.
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