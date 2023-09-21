Що таке рускій мір - чітко видно на деокупованих територіях. Руйнування, розстріли цивільних і тортури. Але при цьому самі росіяни мають зухвалість звинувачувати у геноциді українців. Міжнародний суд ООН цього тижня поновив слухання у справі за позовом, який Україна подала проти росії. Наша держава заявила: москва порушила "Конвенцію про запобігання геноциду".

На якому етапі справа? Яка її кінцева мета? І чому ми звернулися саме до суду ООН? Про складний процес простими словами у форматі "питання-відповідь" - від Ірини Іванової.

26 лютого 2022 року - через два дні після повномасштабного вторгнення росіян - Україна подала до суду на росію через хибне трактування конвенції ООН щодо геноциду. Чи йдеться про сам геноцид, який росіяни вже більш як півтора року вчиняють на території України? - Ні, не йдеться. Тоді чому до цього процесу так багато уваги? Про все по-порядку. То ж у чому суть справи?

Одним із виправдань своєї агресії росія називала геноцид, який Україна нібито вчиняла на сході кпраїни. Це слово неодноразово звучало з вуст кремлівських лідерів разом з посиланням на вже згадану конвенцію. Повна її назва "Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього". Наша держава намагається довести, що росія зловжила цим договором.

Чому Україна подала скаргу саме до Міжнародного суду ООН?

Конвенція ООН щодо запобігання геноциду датується 1948 роком. Її ратифікували майже півтори сотні країн, серед них - росія та Україна. А скарги на порушення конвенцій між державами-підписантами розглядає саме міжнародний суд ООН - найвища судова інстанція у світі. Нинішня справа України проти росії стосовно Конвенції про геноцид - історичний прецедент.

Як відреагувала на позов росія?

Спершу російська юридична команда ігнорувала процес. Але через півроку оскаржила повноваження суду ООН розглядати скаргу України. Російська федерація заявляє, що геноцид не був підставою для повномасштабного вторгнення. Представники рф наполягають, що публічні висловлювання її лідерів про геноцид не мали юридичного підґрунтя.

Які країни беруть участь у судовому процесі?

Україна подала скаргу на російську федерацію. Але до позову долучилися ще 32 країни, які підписали конвенцію і вважають, що росія неправильно її трактує. Тобто фактично це процес 33-х країн проти росії. І це теж історичний прецедент у практиці Міжнародного суду ООН.

Які етапи судового процесу?

Перший етап відбувся торік навесні. Разом з позовом відносно конвенції, Україна подала клопотання про запобіжні заходи. Фактично - звернулася до суду ООН з проханням наказати росії зупинити воєнні дії в Україні. Що суд і зробив у березні. Росія - прогнозовано - вимогу проігнорувала. Чим ще раз порушила міжнародне право. А вже восени оскаржила юрисдикцію суду. Так почався нинішній - другий етап у справі. Суд з'ясовує, чи має право її вести. Якщо доведе це - почнеться розгляд справи по суті.

Хто на лаві підсудних?

Нинішній процес - це суперечка між урядами України та російської федерації. У ньому не звучатимуть прізвища винуватців і не буде оголошено вироку. Зараз суд не розглядає злочини, які росіяни вчиняють в Україні. Йдеться лише про трактування конвенції. Тобто поки що Україна не звинувачує росію безпосередньо в геноциді. Це предмет майбутніх судових розглядів.

Тоді яка мета України в цій справі?

Якщо Україна доведе у суді, що росія зловжила конвенцією, то це буде означати, що агресорка не мала жодних юридичних підстав нападати на Україну. А це вкрай важливо для подальший позовів України проти росії. Зокрема, Київ зможе через суд вимагати компенсацію збитків.