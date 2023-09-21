З 1 січня економіка України перейде на військові колії, і майже всі доходи держави спрямовуватимуться на оборонні потреби.

Зокрема у державному бюджеті на 2024 рік залишатимуться і податки з зарплат військових (ПДФО), які зараз спрямовуються до місцевих бюджетів, де громади витрачають їх на власні потреби.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

"У цьому році десь 95% грошей, які заробляє країна за рахунок податків та митних платежів, вона фінансує сектор оборони, куди входять і ЗСУ, і поліція, і Нацгвардія, СБУ, ГУР, інші структури.

Зараз іде корекція цього бюджету, 330 мільярдів не вистачає, в першу чергу це на заробітні плати військовим. І десь третина на ті поточні контракти, які є по харчовому забезпеченню, по речовому забезпеченню, і звичайно зброя.

Левову частину зброї, десь 70%, нам надають міжнародні партнери. Але вони нам кажуть, що війну саму ми не можемо фінансувати, і тому ви маєте забезпечувати всі ці витрати самі.

Що ми плануємо з жовтня цього року. Ви знаєте, що з цих великих зарплат військових залишається частина податку на місцевому рівні. Є багато маніпуляцій з цими грошима. Ці гроші витрачають на бруківки, парки, овочерізки й інші не потрібні зараз речі.

І хоча ми намагалися стримати цей процес, 70% цих грошей витрачають не за призначенням. Тому ми вирішили забирати всі ці гроші, скоротити бюджети міністерств та органів центральної влади і направити ці гроші на два напрямки. Перший - це "Армія дронів". Цей проект один з найуспішніших і вони законтрактували вже тисячі дронів.

Друга половина грошей - на зброю власного виробництва, куди входить артилерія, міномети, снаряди. Вже будуються кілька підприємств, де роблять снаряди. Всі ми розуміємо, що рано чи пізно будуть закручувати, як то кажуть, краник постачання західної зброї. Тож країна має забезпечувати себе, хоча б на певний відсоток, власною зброєю", - розповів Арахамія.