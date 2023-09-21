В окупованому Токмаку пролунали гучні вибухи [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Токмаку сьогодні, 21 вересня, ввечері пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
"Токмак, добрий вечір. Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів", - написав міський голова Мелітополя.
За його словами, після вибухів у місті на короткий час зник зв'язок.
Деталі інциденту поки що залишаються невідомими.
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