Російські загарбники обстріляли декілька населених пунктів у Донецькій області. В результаті атаки постраждали пʼятеро людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура в Telegram.

Так, росіяни сьогодні атакували Петропавлівку Волноваського району, ймовірно, із застосуванням ракетного озброєння. Внаслідок вибухів отримали множинні осколкові поранення 36-річна місцева мешканка та чоловік 56 років.

Крім того, окупанти обстріляли місто Торецьк з використанням артилерії. Від розривів снарядів отримав травму голови 52-річний чоловік. Він перебував на території приватного домоволодіння.

Також під ворожим вогнем опинилося й село Молоденьке Покровського району. В результаті обстрілу постраждала літня подружня пара: чоловік 79 років та його 81-річна дружина. Під час обстрілу вони хазяйнували на городі.