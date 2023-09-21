Росіяни обстріляли Донецьку область, постраждали п'ятеро людей [ Редагувати ]
Російські загарбники обстріляли декілька населених пунктів у Донецькій області. В результаті атаки постраждали пʼятеро людей.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура в Telegram.
Так, росіяни сьогодні атакували Петропавлівку Волноваського району, ймовірно, із застосуванням ракетного озброєння. Внаслідок вибухів отримали множинні осколкові поранення 36-річна місцева мешканка та чоловік 56 років.
Крім того, окупанти обстріляли місто Торецьк з використанням артилерії. Від розривів снарядів отримав травму голови 52-річний чоловік. Він перебував на території приватного домоволодіння.
Також під ворожим вогнем опинилося й село Молоденьке Покровського району. В результаті обстрілу постраждала літня подружня пара: чоловік 79 років та його 81-річна дружина. Під час обстрілу вони хазяйнували на городі.
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