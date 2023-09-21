Коли здавалося, що з ворожої пастки немає виходу, вона - співала! Пташка - за таким позивним ми знаємо парамедикиню з "Азовсталі" Катерину Поліщук.

Яку особисту трагедію ця тендітна дівчина пережила у блокадному Маріуполі, про що мріяла у бункерах меткомбінату і чим живе тепер?

Ніна Коломієць зустрілася з "Пташкою", що торік стала голосом нашої незламності, символом нашого спротиву.