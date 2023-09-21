Які спогади з "Азовсталі" досі не дають спати: Пташка дала відверте інтервʼю про "другий день народження" [ Редагувати ]
Коли здавалося, що з ворожої пастки немає виходу, вона - співала! Пташка - за таким позивним ми знаємо парамедикиню з "Азовсталі" Катерину Поліщук.
Яку особисту трагедію ця тендітна дівчина пережила у блокадному Маріуполі, про що мріяла у бункерах меткомбінату і чим живе тепер?
Ніна Коломієць зустрілася з "Пташкою", що торік стала голосом нашої незламності, символом нашого спротиву.
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