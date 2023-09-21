Скільки таких чоловіків? Які підстави для виїзду? Все тільки з'ясовують.

Подібні корупційні скандали останнім часом з'являються все частіше. Зокрема, й щодо висновків військово-лікарських комісій. В Україні нині тривають перевірки цих рішень. Вони, нагадаю, ініційовані РНБО.

Як українська влада збирається перевірити десятки, а то й сотні тисяч військовозобов'язаних? І як щодо тих, хто вже поїхав закордон з "липою"? Ярина Марків - про все детально.

"Продаж відстрочок від мобілізації". "Спіймали на хабарі з ухилянтів". "Виписував "важкі діагнози"". І, вже звичне, "затримали військкома та голову ВЛК".

Подібними гучними заголовками рясніє мережа упродовж останніх днів. Напередодні, на Івано-Франківщині слідчі СБУ затримали голову військово-лікарської комісії. Посадовець, імовірно, продавав фіктивні довідки про відтермінування від призову. З цією посвідкою - кордони відкриті - можна виїжджати. Ціна питання - 2 тисячі доларів.

В Одесі - трохи дешевше. Туберкульоз "продавали" за півтори тисячі доларів. Стільки голова ВЛК попередньо брала зі своїх клієнтів за "липову" виписку з медкарти.

Євген Корнієнко, прокурор Приморської окружної прокуратури Одеси:

За версією слідства, посадова особа - голова комісії - отримувала неправомірну вигоду за видачу таких документів, а її спільники проводили інструктаж осіб щодо порядку їх використання

Їй загрожує чотири роки позбавлення волі.

На другому році повномасштабної війни, в країні продовжуються корупційні скандали! І подібних викриттів буде ще більше. Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу РНБО - підписав указ про перевірку рішень ВЛК та МСЕК.

Володимир Зеленський, президент України:

Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення.

Перевірити їх мають одразу кілька відомств: уряд, правоохоронці, ОВА та КМВА. На все про все - три місяці.

Наталія Фещик, адвокатка, членкиня правління ГО "Юридична сотня" та ГО "ЮрФем":

Ініціатива правильна і вона заслуговує на увагу та підтримку. Як воно буде проходити? На сьогодні це сказати досить важко. Тому що більшість цих груп, які проводять відповідний огляд - вони закриті. Є вже навіть статистики і звіти цифри цих перевірок, але ці цифри закриті для загального доступу. Мені відомо що вони вже оголошувалася на засіданнях РНБО.

Якою буде процедура перевірок, а також чи перевірятимуть усіх непридатних до служби, в уряді не уточнюють. А чи достатньо для цього одних лише документів - довідок, висновків лікарів? Чи потрібні повторні обстеження ? На думку військового медика Вікторії Крамаренко, на перевірках обов'язкова присутність військовозобов'язаного.

Вікторія Крамаренко, військовий медик, голова БФ "Крила перемоги":

Рішення повинні прийматися не на основі документів, які не можуть скласти повний обсяг і дати повний анамнез і надати модливість поставити правильний діагноз, на основі якого буде прийматися рішення. Обов'язково повинна бути присутня людина - воєннослужбовець. Однозначно в цю комісію повинні входити люди - цивільні лікарі.Плюс громадські організації, які можуть контролювати і бути дотичними до процесу.

Ще один спосіб унеможливити корупцію - електронна система. Очільник МОЗ Віктор Ляшко, пропонує діджиталізувати бази ТЦК і безпосередньо самі медкомісії. Це зробить процес прозорішим і дозволить відстежувати всю історію хвороби. А як щодо тих, хто вже виїхав за територію України? - Їх довідки теж перевірятимуть.

Алла Цимановська , адвокат з медичного права ЮФ "Ілляшев та Партнери":

Дуже важко ідентифікувати людей, які виїхали за кордон, які наприклад не стали на облік до відповідних структур і на іноземних країнах, які підтримували переселенців українців якості біженців. Якщо вони не стали на такий облік, то дуже важко буде їх ідентифікувати, але це також можливо через відповідні дані щодо перетинання кордону світу. Якщо буде відповідна угода з іншими країнами. Щодо них наразі будуть будуть прийматися рішення,я так розумію, що будуть укладатися відповідні угоди з країнами світу, коли куди безпосередньо могли поїхати наші громадяни із документами, які видані були не належним чином. Тобто з ознакою кримінального правопорушення. Коли не було підстав для того щоб людина виїжджала, але вона виїхала.

Скільки таких чоловіків? Які підстави для виїзду? Все тільки з'ясовують. Відзвітувати мають одразу декілька відомств. Та поки одні купують довідки та туберкульози, інші - воюють. Попри справжні, "непридбані", хвороби.

Наталія Фещик, адвокатка:

Із найразючийших і найперших моїх кримінальних справ - це невиконання наказу у формі переміщення до зони бойових дій військовослужбовцям місто Калуш Івано-Франківської області. В людини було 12 захворювань всі дуже серйозні на зразок гепатиту. Цукрового діабету, який дав загострення. В момент коли було віддано наказ було загострення цих захворювань, він декілька разів втрачав свідомість. Дуже швидко ініційовано кримінальну справу. За декілька днів було вручено обвинувальний акт і передано до суду.

Саме цими фактами і обгрунтована необхідність у масових перевірках ВЛК та МСЕК, підсумовує адвокатка. Закон каже: як ухилянтам від військової служби, так і представникам ВЛК за медичну недбалість чи факти корупції - передбачена кримінальна відповідальність.