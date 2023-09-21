Кожен вибух ракети рахується як окремий випадок злочину. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.

"Якщо казати у доларовому еквіваленті, то шкода довкіллю загальна на сьогоднішній день вже перевищує 57 млрд доларів. Це більше двох трильйонів гривень і, хочу сказати, що це не остаточна цифра, оскільки продовжуються підрахунки збитків, фіксується нова шкода довкіллю. Кожен вибух ракети, кожне псування нашої землі - все це рахується як окремий випадок злочину і фіксується у відповідному реєстрі. Ми повинні в подальшому виставити цей рахунок окупантам", - зазначив Стрілець.