Окупанти завдали збитків довкіллю понад в $57 млрд - Стрілець [ Редагувати ]
Кожен вибух ракети рахується як окремий випадок злочину. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.
"Якщо казати у доларовому еквіваленті, то шкода довкіллю загальна на сьогоднішній день вже перевищує 57 млрд доларів. Це більше двох трильйонів гривень і, хочу сказати, що це не остаточна цифра, оскільки продовжуються підрахунки збитків, фіксується нова шкода довкіллю. Кожен вибух ракети, кожне псування нашої землі - все це рахується як окремий випадок злочину і фіксується у відповідному реєстрі. Ми повинні в подальшому виставити цей рахунок окупантам", - зазначив Стрілець.
по темі
У тимчасово окупованому Токмаку сьогодні, 21 вересня, ввечері пролунало кілька вибухів
Російські терористи посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонської області
Сили оборони України сьогодні, 19 вересня, завдали успішного удару по штабу росіян поблизу захопленого Мелітополя
Російські війська зранку у понеділок, 18 вересня, атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Постраждали четверо місцевих жителів
Росія використала безпрецендентну кількість авіації під час масованого обстрілу України з використанням безпрецендентної кількості авіації