Два мільярди гривень на гуманітарне розмінування! Таку суму планують виділити на наступний рік - відзвітували у Міністерстві економіки України. Зокрема урядовці хочуть підтримати розробників систем із розмінування. В першу чергу це стосується сучасних систем, що використовують на деокупованих територіях і тим самим рятують життя українців.

Як завдяки електронним пташкам на засіяних полях розшукують вибухонебезпечні предмети - бачили наші кореспонденти.

Метр за метром піротехніки йдуть уперед. За допомогою метало-детекторів обстежують поле! Діяти потрібно максимально обережно.

На цій землі дозріла соя. Однак зібрати урожай фермери не можуть. Заважають снаряди, які розлетілися довкола!

Олег Держанівський, заступник начальника головного управління ДСНС України у Житомирській обл.:

Аграрій звернувся до нас за допомогою. Звісно, щоб очистити цю ділянку для того, щоб міг зібрати урожай. На даний час піротехніки, як система ДСНС, так і інші оператори роблять ці рутинну і складну, небезпечну роботу щодня. Згідно спеціальної операції чинного законодавстава.

За два місяці надзвичайники обстежили тут сімдесят гектарів полів. Одну знахідку знешкоджують просто на наших очах!

Олег Держанівський, заступник начальника головного управління ДСНС України у Житомирській обл.:

Після того, як піротехніки до нього дійшли, було зʼясовано, що це вибухонебезпечний предмет, касетний елемент. Піротехніками було зроблено висновок, що піднімати вивозити і потім знищувати у визначеному місці не є доцільним. Він є вкрай небезпечним і тому прийняте рішення знищити його безпосередньо на місці, де він знайдений.

Ходити з металодекторами у пошуках смертоносного залізяччя - тривалий і небезпечний процес. Піротехнікам допомагають оператори дронів.

Ігор, оператор дрона:

Дивимося, як, що до чого. - Наскільки зараз дрони допомагають? - Дуже. Розтяжки не побачиш, а от міни...

Цю електронну пташку, яка здатна підняти в небо п'ятдесят кілограмів, готують до зльоту. До дрона прив'язують спеціальний пристрій - магнітомер, він скануватиме поле.

Руслан Рябченко, інженер з розмінування:

При хороших умовах, погоді, двадцять гектарів на добу сканування. Ми обробляємо дані, передаємо ДСНС і вони знають де яка локація, куди йти. Сам дрон дає перешкоду, помєхи. І дуже складно виявити чи це предмет метал, чи мінна не мінна. Ми відвели магнітометр від дрона, від електромагнітного поля і тим самим покращили показники в 25 разів, сорок разів краще ніж всі.

Розробник систем розмінування ділиться - разом із командою обстежив уже не одну сотню гектарів української землі на звільнених від окупантів територіях. На своїх супутникових знімках команда встановлює спеціальні позначки, аби фермери знали, де саме лежить боєприпас і куди точно не варто ступати ногою чи виїжджати трактором!

Віталій Лопушанський, розробник систем розмінування:

Наша амбіція - дати ці інструменти ДСНС, Міністерству оборони й іншим операторам притимінної діяльності, щоб прискорити їхній процес. Ми це робимо безплатно, ми розуміємо, що в них немає зараз фінансування. Тому, чим можемо -допомагаємо! Одна людина з металошукачем. Це стандартна практика, зараз всі її використовують, може пройти від двадцяти до ста квадратних метрів за добу. Одним дроном з сенсорами, можна пролетіти 30-50 гектарів за добу. Можете порахувати в скільки це раз прискорює знаходження цих проблемних елементів.

Два мільярди гривень! Саме таку суму посадовці Міністерства економіки планують витратити наступного року на гуманітарне розмінування.

Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України:

Ідея в тому, щоб аграріям, які потребують розмінування, компенсувати вартість робіт з розмінування, але вимогою буде те, щоб вони мають працювати біло, вони мають мати найманих працівників і вони мають прийти на "прозоро" для того, щоб придбати цю послугу.

За даними Міністерства, з початку року в Україні фахівці обстежили понад двісті тисяч гектарів полів! Посадовці наголошують - що більше буде команд саперів, то швидше відбуватиметься розмінування.

Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України:

Ми в кінці місяця, орієнтовно 27 вересня для себе визначили, як дату, коли ми хочемо розпочати прийом заявок для всіх команд іноваційних, технічних, які хочуть розвивати ці технології. Для нас дуже важливо не тільки спрямовувати і сфокусовуватися на найбільш забруднених землях, де точно треба проводити технічне обстеження, потім довго розміновувати, а шукати технології, які б дозволили нам швидко варифіковувати ділянки, які є не забрудненими і швидко їх повертати в обіг і швидко давати сигнал аграріям, що можна повертатися до роботи.

Сьогодні в Україні працює шістнадцять сертифікованих приватних операторів, які вже розчищають українські землі від російського вибухового сміття. Бажаючих - іще кілька десятків. А отже, є надія, що процес розмінування відбуватиметься швидше. Адже За півтора року повномасштабної війни Україна стала найбільш замінованою країною у світі.