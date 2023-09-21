Підсумки "Рамштайну-15" дійсно хороші із декількох причин. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Підсумки "Рамштайну" дійсно хороші із декількох причин. Перше - задоволення сьогоднішніх поточних потреб, які є. Є розуміння того, що потрібно нарощувати виробництво артилерійських снарядів і постачати їх в Україну. Цьому дуже красномовна заява міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що він порадив деяким державам все ж таки уважніше передивитись, що в них є на складах. І якщо раптом є щось, то передати це Україні. І так само рішення про те, що треба збільшувати постачання ППО Україні, тому що ми розуміємо виклики і загрози ракетного терору. І ми вже це бачили протягом минулої доби. Росія вже починає атаки зокрема і проти об'єктів енергетичної інфраструктури", - зазначив Мусієнко.