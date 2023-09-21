Крім сучасних технологій, Пхеньян буде радий і зерну, і нафті, і валюті з рф.

Хоча і сама росія нині може потребувати зброї. Мова, в першу чергу, про артилерію. За даними західних ЗМІ, снаряди та важкі калібри були лель не головною темою перемовин між президентом рф путіним та лідером КНДР - Кім чен Ином.

Якими домовленостями закінчився візит північнокорейського лідера до росії? Чи варто чекати зброю КНДР на передовій, і чи з'являться на фронті солдати із Північної Кореї - з'ясовувала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Майже тижневий візит Кім Чен Ина до росії закінчився без жодних офіційних повідомлень про домовленості. Воно й не дивно - будь-яка військова співпраця з підсанкційною КНДР порушуватиме цілу низку резолюцій ООН. Але те, що цей візит був не просто показовим - аналітики не сумніваються. Зважаючи на снарядний голод російської армії в Україні, найімовірніше, що путін просив у Кіма насамперед боєприпаси.

За оцінками аналітиків, за 2022-й військо окупантів випустило понад 10 млн артилерійських снарядів по українських позиціях. А виготовити за рік рф може максимум 2 млн. Крім того, москві потрібно замінити сотні артилерійських систем, втрачених у боях. Все-таки КНДР володіє найбільшим запасом артилерії сумісної із радянською технікою. Допомогти Пхеньян може із запчастинами до російських танків. А на пропагандистському телебаченні говорять навіть про допомогу людьми.

Мовляв, Пхеньян надішле сто тисяч північнокорейських добровольців - ні фронт підсилити, ні то будівельників, відбудовувати захоплені території. КНДР легко може поділитися кількома сотнями тисяч солдатів, адже армія країни одна із найчисельніших у світі, поступається лише росії, Китаю та США.

Санг Юн Лі, професор, експерт з Північної Кореї:

Північна Корея насправді має дуже потужну військову силу, вона входить до першої десятки країн за масштабами військової сили. Отже вона може запропонувати росії не лише амуніцію, але я впевнений, що путін та Кім мусили обговорювати також і робочу силу. Вони це заперечують, але потенційна участь північнокорейських солдатів під виглядом медиків, інженерів чи механіків в Україні - дуже навіть можлива.

Західні аналітики сходяться на тому, що допомога КНДР не здатна допомогти росії виграти війну. Але дасть можливість виграти час для нарощення внутрішнього виробництва. Якість зброї та боєприпасів з КНДР - то взагалі окрема історія. Аналітики люблять згадувати випадок 2010-го року, коли Пхеньян випустив 170 ракет та снарядів по цілях в Південній Кореї, долетіло менше половини, а ще чверть не вибухнула. КНДР перебуває під жорсткими санкціями за розробку ядерної зброї, і не має доступу до сучасних технологій. І тут дружба з москвою їй дуже стане в пригоді.

Санг Юн Лі професор, експерт з Північної Кореї:

КНДР хоче допомогу з передовими військовими технологіями, передовими ядерними та інтерконтинентальними балістичними технологіями, супутниковими технологіями, ядерними підводними човнами і путін дуже люб'язно вже сказав, що допоможе Північній Кореї запустити супутник в космос нібито для мирного використання супутника. Але насправді путін намагається прикрити кричущі порушення багатьох резолюцій Радбезу ООН, які він особисто в минулому підтримував.

Крім сучасних технологій, Пхеньян буде радий і зерну, і нафті, і валюті з рф. Північна Корея - одна із небагатьох країн, яка підтримала анексію Криму, визнала незалежність окупованих територій та підтримує росію у війні проти України. А західні розвідки кажуть, що КНДР почала таємно постачати артилерійські снаряди москві ще минулого року.