Рух на відновлення! У Кропивницькому військові після поранення проходять реабілітацію за допомогою кінезіотерапії. Це лікування за допомогою фізичних вправ. Сотні бійців, що зазнали на фронті поранення різного ступеня тяжкості, займаються з фізичними реабілітологами - і після цього, як правило, повертаються в стрій. Про непростий шлях відновлення наших захисників - далі, у сюжеті.

З усмішкою і позитивним настроєм виконує вправи п'ятдесятирічний військовий на псевдо "Паваротті" із Запоріжжя.

Юрій Іваськевич, ветеран російсько-української війни:

До війни я співав, був артистом, колись співав у філармонії, потім співав в ресторанах, потім займався приватним бізнесом. Я закрив свій магазин, вивіз всі речі додому, зібрав свої манатки і пішов воювати.

Нині захисник готується до протезування. Ногу втратив, коли підірвався на міні.

Юрій Іваськевич, ветеран російсько-української війни:

Після того, як я пороблю ці всі фізичні вправи, ну це ще просто не кінець, я виходжу з таким настроєм, з таким бажанням жити, фізичні вправи вони якраз дають оцей стимул, адреналін правильно виробляється з жагою до життя.

А ще настрою додає улюблена справа - спів. Він розраджував на фронті, допомагає і зараз, під час реабілітації.

А це вже інший ветеран російсько-української війни - тридцятичотирирічний Вадим - займається на тренажері. Під Донецьком йому поранило хребет. Як наслідок - відмовили ноги. Чоловік уже рік лікується. Каже, є певні покращення. І запевняє: для відновлення передусім треба мотивація.

Вадим Запорожець, ветеран російсько-української війни:

Раді сім'ї, в кого вона єсть, в першу очєрєдь, я так думаю, це мабуть саме перве, ну і підтримка з боку інших людей.

Аллан Єпіков, фізичний терапевт:

Тут можна покращити обсяг руху, силу верхньої кінцівки, класичний автотрек, велотренажер в декількох варіантах, апарат для підтримання рухливості верхніх кінцівок.

Тут зібрали різноманітні реабілітаційні тренажери чи не для всіх травм фронтовиків. У кожного пацієнта своя програма відновлення - певні вправи, їх інтенсивність та тривалість. Завдяки такій фізичній терапії зменшується біль і відновлюється рухливість.

Аллан Єпіков, фізичний терапевт:

Терапевтичні вправи або кінезіотерапія є такий метод, власне про що мова, рух має бути правильним, ми дивимось, аналізуємо, які порушення є в пацієнта, що з цього могло призвести до болю, порушень, для цього використовуються рухові терапевтичні вправи. Зменшення болю, об'єм руху збільшити, не згиналось коліно - буде згинатись, але не просто там: давай, гни на характері, а з використанням специфічних знань, специфічних завдань.

Поруч із фізичними терапевтами з військовими працюють психологи.

Анна Колєва, практична психологиня:

Наша робота психологічна полягає саме в тому: знайти ресурс для відновлення, тобто що саме його блокує, це може бути особисті приватні речі, наприклад пов'язані з родиною чи стосунками, це можуть речі пов'язані з відчуттям розчарування, якоїсь постійної втоми і допомогти людині знайти той ресурс, щоб у неї були сили на відновлення, бо це відновлення, особливо коли йдеться про важкі травми дуже енергозатратне і тут потрібно багато аспектів для того, щоб людина могла рушити вперед.

А ще психологи дають поради друзям та рідним військових, які проходять тут реабілітацію.

Анна Колєва, практична психологиня:

Часто ми стикаємось з тим, що родина або друзі начебто починають підганяти пацієнтів, начебто хочуть його пошвидше повернути, знаєте, таке внутрішнє бажання родичів зробити його таким як було, і замість того, щоб отримати підтримку, людина отримує ажіотаж і підвищений рівень тривоги, тому що людина, яка зазнала важкого поранення чи травми, вона розуміє, що зараз не може буть такою, як була.

Попри тяжкі травми й тривале лікування ці мужні чоловіки сповнені надії на краще. І хоча зараз напевно не знають, чим саме зможуть прислужитись Батьківщині, але зі складеними руками сидіти не планують.

Юрій Іваськевич, ветеран російсько-української війни: