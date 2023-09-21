Ворог сьогодні на світанку обстріляв і Рівне. Містяни чули три потужних вибухи. Прилетіло на об'єкт енергетичної інфраструктури та станцію тех-обслуговування. Від вибухової хвилі пошкоджено понад три десятки квартир у прилеглих багатоповерхівках. Минулося без людських жертв, але майже 90 населених пунктів в регіоні лишилися без світла. Докладніше про наслідки чергового злочину росіян розкаже Сніжана Сидорук.

Перші хвилини після ранкового обстрілу Рівного. Рятувальники гасять пожежу після ракетної атаки. Прилетіло на станцію техобслуговування. Згоріли ремонтні бокси та автівки. Стихію приборкували півтори години.

Серія потужних вибухів розбудила рівнян насвітанку. Люди ще спали у своїх домівках, коли росія завдала удару з неба.

Ірина, жителька Рівного:

Було три вибуха. Перший був дальній, чоловік підскочив сразу сказав дітям в ванну ховатися. Ми живем на першому поверсі. Потім був наступний вибух, він був ближче і останній вибух, було таке велике зарево і відчувалося, що будинок як сипеться.

Ірина мешкає у багатоповерхівці, біля якої прилетіла ворожа ракета.

Людям повибивало міжкімнатні і вхідні двері. У сусідки вибило вхідні двері, хоча в неї взагалі на ту сторону йдуть.

Повилітали і шибки, а декому у помешкання навіть залетіли уламки. Пану Анатолію один з них пробив вікно на кухні.

Анатолій, житель Рівного:

Вже в коридорі були вибігли. Перший проунав вибух, я зразу дитину, дочку, жінку в коридор. Ну і потом стався вибух, другий вибух і почали летіти сюди уламки.

Загалом у цьому будинку пошкоджені зо три десятки квартир.

Валерій, голова ОСББ:

В нас повилітали з вентиляційних отворів, повилітали всі решітки, повилітали в людей двері. Там, де дерев'яні балконні рами, то вони постраждали найбільше, в них практично у всіх побиті шибки.

На місці обстрілу працює комісія. Підраховують збитки. Влада обіцяє рівнянам допомогти з ремонтами.

Віктор Шакирзян, секретар Рівненської міської ради:

Вони, бачте, спрямовують будь-куда на цивільних на інфрастркутру, тобто хочуть зробити так, щоб ми були повністю збентежені. Місто працює в повному обсязі.

Окрім цивільної інфраструктури росіяни поцілили і по об'єкту енергетики. Без світла лишилися не лише жителі обласного центру, а й прилеглих районів.

Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної адміністрації:

Наші аварійні бригади обленерго вже повернули світло мешканцям Рівненщини. Відновлено електропостачання у 90 населених пунктах. Це орієнтовно 49 тисяч родин.

На місцях прильоту увесь день працювали слідчі СБУ. Вони документували чергові злочини рашистів. За попередньою інформацією, росіяни використали крилаті ракети класу Х-101.

Анна Свінціцька-Савчук, речниця УСБУ в Рівненській області:

Відкрито два кримінальних провадження за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України, а саме "порушення законів та звичаїв війни".

Загалом сьогодні Рівненщина пережила вже 21-й удар ворога з повітря за час повномасштабного вторгнення.