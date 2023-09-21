На території білорусі стартує активна фаза масштабних військових навчань: як українці захищають кордон [ Редагувати ]
На території білорусі від завтра стартує активна фаза масштабних військових навчань. Про це повідомляють в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. Хоч деякі із задіяних білоруських полігонів розташовані недалеко від державного кордону України, наші захисники заспокоюють - небезпеки навчання не несуть. Втім, до будь-яких провокацій українські воїни готові. З ними поспілкувався Анатолій Журавльов.
Північна операційна зона. Поки одні бійці стежать за небом, інші - контролюють обстановку на землі.
Наші захисники кажуть - ситуація біля кордону з білоруссю нині стабільна.
Олексій, прикордонник:
З їхньої сторони, бачу, що переживання є. Вони постійно від нас ховаються. І єслі, наприклад, наблюдаєм їхній прикордонний наряд поднімається на смотровую вишку - наш прикордонний наряд видвігається. Вони зразу же уходят, спукаються на вниз і уходят.
Попри умовний спокій пильними у прикордонній зоні треба бути постійно - і вдень, і вночі, наголошують військовослужбовці.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Єдине із провокацій - якщо це назвати провокаціями - це просто з тієї сторони включають на колонках, запрошують на борщ, на сало. Таке - дитячий садок з їхньої сторони, нічого серйозного.
Українські воїни на забавки та провокації часу не витрачають. Паралельно з охороною кордону - відточують майстерність ведення бою.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Тренування максимально наближені до бойових. У мене бійці, наприклад, в моєму відділенні - вони вміють працювати з будь-якою зброєю, яка є в нас на озброєнні. В нас немає такого, що якщо боєць стрілець, то він тільки стрілець. Він працює з усім озброєнням.
Олексій, прикордонник:
У нас взаємодія проісходіт всєгда, ми на звʼязку. Озброєння є, боєприпаси є. Плюс взаємодія зі Збройними силами України - у нас це отработано чьотко, полностью, по плану.
Нещодавно командування поставило бійцям завдання - підвищити якість оборонних рубежів на кордоні з білоруссю. Зокрема, облаштувати нові фортифікаційні споруди та мінно-вибухові загородження.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
З двадцять другого по двадцять шосте вересня пройде інтенсивний період проведення навчань збройних сил республіки білорусь. Їх проводять на п'яти полігонах, деякі з них наближені до державного кордону України. Буде задіяна авіація та загальновійськові підрозділи. Звісно, військової загрози немає, але це небезпека. Відповідно ми маємо реагувати. Це - і підсилення пильності, і готовність відповідних сил.
Захисники українських кордонів виконують задачу командування. І наголошують - з півночі територію України захищено так, що ворогу сюди краще навіть не потикатися.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Ну якщо підуть - то вони тута і закінчаться, навіть не доходячи кудись там далі.
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