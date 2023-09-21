Українcький наступ набирає обертів. І цілком можливо, що до кінця року ЗСУ прорвуть усі три лінії оборони росіян. Як оцінюють ситуацію на фронті західні військові аналітики - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Кожен звільнений кілометр додає впевненості в тому, що українське військо зможе прорвати так звані "лінії Суровікіна". Це потужні фортифікаційні споруди, які росіяни звели готуючись до українського наступу. Американська розвідка позитивно оцінює прорив другої лінії захисту. Мовляв, росія терміново перекидає підкріплення до прогалин в обороні. Діри затикають елітними підрозділами повітряно-десантних військ.

Кір Джайлз, старший консультант з питань росії в Королівському інституті міжнародних відносин:

Після стількох місяців підготовки оборони, стільки часу для тренування військ, ми чуємо про те, що росія намагається залатати дири на фронті десантниками, щоби зупинити наступ українців - це індикатор того, що росія не справляється. І в цьому відношенні вона зараз позбувається одних із найдосвідченіших воїнів, які залишилися після того, як військо розгромили в перші місяці війни. А також це індикатор того, що після багатьох місяців старань, Україна насправді досягає успіху.

Але за усіма заявами про звільнені кілометри, полонених та вбитих окупантів, стоїть важка праця і потужний ворог, кажуть аналітики. Незважаючи на успіхи українців, противник досі дає сильну відсіч та навіть намагається наступати, хоч і безуспішно. Просування ЗСУ відбувається через мінні поля під атаками російської авіації. Подекуди щільність сягає 5 мін на один квадратний метр. Паралельно окупанти зводять нові оборонні укріплення.

Чіп Чапман, генерал-майор британської армії у відставці:

З часу Другої світової війни ніхто не стикався із захисною системою такої глибини і такої люті, в плані мін, захисних бар'єрів, траншей, артилерійського вогню, з підтримкою гелікоптерів Ка-52, це все дійсно сповільнює наступ. Неможливо швидко рухатися, поки не прорвеш оборону.

Тім Кросс, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

На Заході ми любимо думати позитивно про українські шанси і применшуємо російські шанси. Росіяни не виграють цю війну, як вони сподівалися, це очевидно. Але вони - велика сила, у них дуже велика індустріальна база, набагато більша, ніж в України, отже вони мають можливість наростити продукцію. Саме тому ми на Заході мусимо надавати Україні ті речі, які їй необхідні.

Аналітики все ще чекають достатньо великого прориву фронту для просування українських механізованих військ. Ситуація загостриться, коли ЗСУ вийдуть до Токмака, бо тоді і залізниця, і дороги, по яких йде постачання в Крим - опиняться в зоні дії української артилерії. А отже росії стане важче, якщо не неможливо утримувати величезний гарнізон в Криму.