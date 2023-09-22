На фронт він пішов з перших днів повномасштабного вторгнення: історія прикордонника [ Редагувати ]
На фронт він пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. Спершу охороняв Північний кордон з білоруссю, служив на Чернігівщині. А потім - був Бахмут і найзапекліші бої. На Донеччині прикордонник Ілля Іванов отримав поранення. Нині хлопець проходить реабілітацію. З воїном спілкувалась Вікторія Балицька.
Кінолог-прикордонник Ілля Іванов вже одужав після важкого поранення і тренує свою собаку. Айза виконує всі команди. На цьому відео - перша зустріч собаки із кінологом після його повернення з війни.
Ілля Іванов, кінолог Державної прикордонної служби України:
Почула мій голос і все, до мене підбігла, чуть на плечі не запригувала, не відходила від мене хвилин 5 пригала на мені.
Поки Ілля служив на передовій, Айзу доглядала його дівчина Оксана. Собака від туги відмовлялася їсти.
Ілля Іванов, кінолог Державної прикордонної служби України:
Я коли поїхав, вона дуже похудала, схудла, бо таке не раз було, що ми вже розлучались, собака перестає їсти. Коли мене немає.
До зведеного прикордонного загону, який служить у зоні бойових дій, Ілля подався добровільно у перші дні повномасштабної війни. Спершу охороняв на півночі українсько-білоруський кордон, служив на Чернігівщині. Найзапекліші бої, каже, пережив у Бахмуті. Саме там і дістав поранення.
Ілля Іванов, кінолог Державної прикордонної служби України:
Впав застогнав, відчув спочатку, що щось пече в руці. Витягнув турнікет, закричав, говорю - хтось наложіть турнікет. Хлопці бистренько зорієнтувались. І теж біля мене були поранені хлопці, все в диму.
Ілля з побратимами тоді перебував у будівлі - ворог почав по ній гатити з гранатомета.
Ілля Іванов, кінолог Державної прикордонної служби України:
І другий приход - я вже бачу як снаряд врізається в стінку, ці іскри, падаю на коліна і бачу, відчуваю, що з обличчя вже тече кров. Ну все думаю, тут все, вот он і пришол тот кінець.
Але побратими допомогли евакуюватися. Це була не перша ситуація на межі життя і смерті. Ілля пригадує, як його підрозділ потрапив в оточення.
Ілля Іванов, кінолог Державної прикордонної служби України:
Прикриваєш тих, хто відходить, і вже все бачиш ворога зліва, справа і думаєш: ну все. І таких дві ситуації було. Ворога ніхто ніколи не боїться. Його не страшно, це мерзота, якої взагалі не страшно. Просто не хотілось, щоб знущались і до цього багато хто зі мною були хлопці між собою спілкувались, що ніхто не здається в полон. Або до останнього б'ємося, або себе просто підриваємо.
У кожного бійця була граната на випадок невідворотної загрози полону.
Ілля Іванов, кінолог Державної прикордонної служби України:
Тримав вже в руці гранату, звичайно чеку не видьоргував, але про це були думки. Я сам себе запитував - чи зможеш ти це зробити. Ну до останнього патрона я б точно відстрелювався.
Але в останню мить або приходила підмога, або вдавалося самим вирватися з оточення. Ілля каже, морально підтримували три речі.
Ілля Іванов, кінолог Державної прикордонної служби України:
Віра в Бога дуже допомагала, віра в побратимів, що вони поруч, надійні хлопці. І віра, шо побачу свою кохану жінку. В тебе стріляють, ти залягаєш отак от обличчям прям вкапуєшся, чуть не зубами. І було отак в думках: поверни мене живим до неї, я хочу її обійняти, я хочу її ще побачити, Боже, витягнеш мене звідси живим, я збудую надійну міцну крепку сім'ю, та народжу гарних діточок.
Кохана Оксана живе на Волині. Про ці стосунки Ілля воліє не говорити. А от про побратимів та гумор - залюбки.
Ілля Іванов, кінолог Державної прикордонної служби України:
Всєгда все старались на юморі. Даже під час бою на юморі з таким задором, коли входиш в кураж.
Ілля впевнений: Україна переможе завдяки хоробрості та стійкості людей.
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