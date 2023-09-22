Що робити, аби пережити повномасштабну війну і зберегти ментальне здоров'я: поради психолога-рятувальника [ Редагувати ]
Психологи разом з рятувальниками, піротехніками та пожежниками першими вирушають на допомогу під час надзвичайних подій. Саме психологи підтримують людей у відчаї, допомагають долати стрес та паніку. Як допомагають і розвантажуються самі та що радять робити, щоб пережити повномасштабну війну і зберегти ментальне здоров'я українцям? З психологинею-рятувальницею із Кропивницького поспілкувалась наша кореспондентка.
Євгенія Погрібна, психолог служби порятунку, 29 років.
І чотири з них Євгенія працює в рятувальному підрозділі Кропивницького. А нині регулярно проводить розвантажувальні тренінги для колег.
Дерева, хмаринки і квіти на малюнку - насправді частина психологічних тестів, що показують: як почуваються рятувальники, працюючи у постійних стресових ситуаціях.
Дмитро Заєць, рятувальник:
Рятувальники попадають в такі ситуації, яким треба психологічне розвантаження і тренінги проводити, вони бачать і смерті, і людей в розпачі, і пожежі, різні ситуації.
Євгенія Погрібна, керівниця психологічної служби ГУ ДСНС України у Кіровоградській області:
Після надзвичайної ситуації, якщо хлопці наші виїжджають, ми можемо прийти з ними поспілкуватись, посидіти, я можу взяти декілька олівчиків: давайте хлопці помалюємо, я можу їм включити релексаційну музику, вони трошки побудуть в собі, відчують себе, виразять свій емоційний стан там, назовні, тоді я бачу з кимось мені потрібно поспілкуватись більш детально.
Працює Євгенія і на місці ворожих атак. Була вона в Кременчуці, після влучання російської ракети в торговельний центр.
Євгенія Погрібна, керівниця психологічної служби ГУ ДСНС України у Кіровоградській області:
Ці люди вони не знали де їхні рідні, де їхні близькі, і вони змушені були здавати ДНК і найбільше те, що мені запам'яталось, це те, що коли матір втратила свою дитину і казала, що я не зможу її побачити, не можу провести в останню дорогу. Ми в цей момент були поряд з ними.
З перших днів повномасштабного вторгнення Євгенія працювала з вимушеними переселенцями, які тікали від вибухів та обстрілів.
Євгенія Погрібна, керівниця психологічної служби ГУ ДСНС України у Кіровоградській області:
Самі перші - це стани агресії, паніки, стресу, хто з дітьми їхав, хто без, хто з чоловіками, у декого залишились чоловіки в місцях проживання, лише дружини їхали, машини були заповнені дітьми і жінками. Саме найбільше, що мені запам'яталось, люди говорили: ось в цю валізку влізло моє життя, все моє життя протягом 30-40-50-60 навіть років ми помістили ось сюди.
Сама Євгенія інколи теж потребує психологічного розвантаження. І вона також звертається за допомогою.
Євгенія Погрібна, керівниця психологічної служби ГУ ДСНС України у Кіровоградській області:
Особисто я ходжу до психолога, тому що в моїй діяльності якби я не пропрацьовувала себе, то я б не могла працювати з людьми.
До кожної людини психолог шукає індивідуальний підхід, - пояснює Євгенія. Але є універсальні вправи, наприклад, як швидко подолати паніку:
Або повернути до тями тих, хто, так би мовити, "випав з реальності":
З'являється нервове тремтіння: що ви робите, ви швидке берете її ось так під руки, ось так робите замочок, перекидаєте на себе і струшуєте цю людину. Ще можна, якщо вона труситься, кричить, плаче, запитати "можна взяти тебе за руку", людина каже так: ви починаєте натискати дуже сильно на пальці, це дуже швидка вправа, але вона дуже дієва.
Для допомоги людям психолог має цілий набір засобів:
У нас є ось такі різного характеру м'ячики, це антистреси, ми даємо людини, можемо її ручки обійняти. У нас є термоковдра, навіть не зважаючи на пору року, людині головне, щоб її окутали, це не так як тепло ми випромінюємо, а безпеку.
І найголовніше - нині нам усім треба бути уважними до свого ментального здоров'я - радить Євгенія.
Євгенія Погрібна, керівниця психологічної служби ГУ ДСНС України у Кіровоградській області:
Ми всі є вражені війною, кожен в своєму якомусь напрямку, саме найперше - це харчування збалансоване, сон він є обов'язковим для нас, турбота - найперше про себе, якщо ви не будете задоволені, ви не будете в ресурсі, ви не будете натхненні, ви не будете корисні нікому.
А ще кожного дня треба знаходити час для себе:
Євгенія Погрібна, керівниця психологічної служби ГУ ДСНС України у Кіровоградській області:
Задовольняти себе такими маленькими речами, взяти чашку кави і вийти на вулицю 10 хвилин, посидіти, подивитись на природу, оточуючих, людей, дітей, приділити увагу близьким і якщо є потреба поговорити зараз, то не відкладати це на завтра.
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