США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 325 млн. доларів.

Про це повідомляє президент США Джо Байден і держсекретар США Ентоні Блінкен та Пентагон.

"Це все, щоб врятувати майбутнє свободи. Америка ніколи від цього не відступить", - заявив Байден.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що новий пакет військової допомоги має надати нового імпульсу контрнаступу ЗСУ.

"Україна повернула собі більше половини території, захопленої росією. Нова допомога, схвалена сьогодні, допоможе підтримати прогрес України та надати їй подальшого імпульсу", - зазначив він.

За словами Блінкена, пакет військової допомоги включає додаткові боєприпаси ППО, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України проти повітряних ударів з боку росії зараз і взимку.

"Він також містить артилерійські боєприпаси та протитанкові засоби, а також касетні боєприпаси, які ще більше підвищать здатність України продовжувати контрнаступ проти російських сил", - додав держсекретар США.

Повідомляється, що до пакету допомоги увіййшла друга партія касетних боєприпасів для 155-міліметрової артилерії, а також системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

У пакет увійшли:

ракети ППО АІМ-9М;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети калібру 50 мм для протидії дронам;

155-мм артилерійські снаряди;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

протитанкові системи Javelin, TOW і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

59 легких тактичних автомобілів;

підривні боєприпаси;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

При цьому до нової допомоги не увійдуть армійські тактичні ракетні комплекси ATACMS, які б допомогли українським бійцям завдавати ударів по ворожих цілях на великій відстані.

Нагадаємо, що Вашингтон оголосив про надання нового пакету допомоги під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.