Замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, путін змушений принижуватися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Вашингтоні.

Український лідер розповів, що зовсім недавно у російського диктатора був довгий список країн на знищення.

"Якби Україна впала, половина Європи була би під загрозою потрапляння у сферу впливу москви", - заявив Зеленський.

Він додав, що тепер у путіна інший список цілей. Замість того, щоб диктувати умови світу, президент росії змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана.

"Це демонструє його очевидну слабкість", - сказав президент.