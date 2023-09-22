Зеленський зробив потужну заяву про путіна [ Редагувати ]
Замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, путін змушений принижуватися.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Вашингтоні.
Український лідер розповів, що зовсім недавно у російського диктатора був довгий список країн на знищення.
"Якби Україна впала, половина Європи була би під загрозою потрапляння у сферу впливу москви", - заявив Зеленський.
Він додав, що тепер у путіна інший список цілей. Замість того, щоб диктувати умови світу, президент росії змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана.
"Це демонструє його очевидну слабкість", - сказав президент.
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