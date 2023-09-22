Війська рф обстріляли Курахове Донецької області: багато поранених [ Редагувати ]
російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому на Донеччині вчора ввечері, 21 вересня.
Про це заявив начальник Курахівської ГВА Роман Падун, повідомляє "Суспільне ".
За словами начальника Курахівської ГВА, за попередніми даними, внаслідок вечірнього обстрілу поранення отримали 13 осіб, також серйозно пошкоджено житлові будинки.
Також Падун зазначив, що рятувальникам вдалося дістати одну людину з-під завалів.
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Одну жертву поки не вдалося ідентифікувати
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