Рятувальник у повному споряджені пробіг ультрамарафон, щоб підтримати своїх колег. Ця новина прогриміла кілька днів тому і вкотре нагадала Україні ім'я рекордсмена Володимира Сковородки. Забіг був благодійний і вже приніс результати. Про них розповість Анатолій Журавльов.

У неділю Володимир Сковородка пробіг дванадцятигодинний ультрамарафон вулицями Києва, щоб зібрати кошти на купівлю необхідного обладнання для своїх колег. А вже сьогодні - готовий передати їм новинки.

100 кілометрів у повному обмундируванні стало нелегким завданням навіть для витривалого бігуна.

Володимир Сковородка, рятувальник:

Вирішили зробити 50 кілометрів. Було дуже спекотно - у мене почався пульс підійматися, тому зупинилися на 50. Добігаємо вже на легкі до фінішу о восьмій годині, тому що потрібно зберегти здоровʼя. Сьогодні, у День Рятувальника, ми маємо новий національний рекорд.

День відпочив, відлежався, пішов на службу, попрацював. Сьогодні, як бачите, живий-здоровий. Все добре!

Результатом забігу Володимир задоволений. Каже, у першу чергу хотів нагадати всім про нелегку працю рятувальників і вшанувати пам'ять загиблих колег. А ось - матеріальні плоди ультрамарафону.

Володимир Сковородка, рятувальник:

Є костюм на нашого водолаза. Костюм водолазний сухого типу індивідуального пошиву спеціально від фонду Ukrainian FireFighters Foundation. І човен. Човен передали нам наші американські колеги і люди, які допомагають. І також є ліхтарі каністрового типу для водолазів, які дуже тримають заряд дуже довго і зручні.

Зручність у тому, що є спеціальна рамка, ось ця. Вона дозволяє водолазу працювати, не виключаючи руку. Ось ця рамка вона потрібна для того, щоб водолаз просто накинув фонарь, пальці в нього – працюють, а це акумуляторна батарея. Це означає, що вона буде дуже довго світити. Дуже довго, скільки потрібно!

Ліхтарі, костюми для водолазів, акумулятори і - надувний човен! Такий інвентар точно стане у пригоді рятувальникам.

Сергій Баковський, старший водолаз:

Це човен, який ми використовуємо на озерах, на закритих водоймах. Тобто туди, куди ми не можемо підʼїхати такими - більш швидкими, більш мощними лодками. Дуже швидко розгортуються - у людини появляється шанс на спасіння.

Тим часом у планах Володимира та благодійників - уже нові звершення.

Андрій Твердовський, керівник благодійного фонду: