Підрозділи ударних БПЛА 24-ї бригади завжди потребують дронів, оскільки це розхідний матеріал на фронті. Більше безпілотників - більше втрат у росіян. Команда "Подробиць" закликає долучитись до збору на FPV дрони:

https://send.monobank.ua/jar/79U7wzLY5o

5375411205975746

Бої тим часом тривають майже по всій лінії фронту. Загалом за добу - понад 20 бойових зіткнень! Сили оборони України продовжуюсть наступ на Мелітопольському напрямку, укріплюються там на відбитих у ворога позиціях. Росіяни ж, за даними Генштабу, намагаються йти в наступ поблизу Мар'їнки та Авдіївки. В районі Куп'янська - активно застосовують артилерію. Запеклі бої тривають біля Бахмута, Кліщіївки та Андріїївки.

Стримати і гнати окупантів нашим захисникам допомагають безпілотники. Напівцивільні квадрокоптери, прості та швидкі, перетворилися на зброю. Наш воєнкор Руслан Смєщук побував на бойовому виїзді разом із операторами дронів і зараз покаже, як працює на фронті мала ударна безпілотна авіація.

Передова поблизу Горлівки та Бахмутського напрямку. Навколишній степ горить, періодично чути вибухи. Це підрозділ ударних безпілотників. Їдуть на бойову.

Мы стараемся быть максимально скрытыми - потому что их беспилотники, разведка - тоже на хорошем уровне. Стараемся чтобы это зеленка была, перекрытие зеленка, сверху зеленка.

На місці вивантажують обладнання, та скритно розташовуються поблизу лінії зіткнення. Нуля - як кажуть вояки.

Ставимо зараз виносну антену, щоб вона була замаскована і відповідно відходимо на безпечну дистанцію, в разі почнеться обстріл - ми будемо захищені від осколків. Ну і це ще робиться, щоб був кращий радіогоризонт, щоб вона була на висоті. І можна дальше залетіти з меншими перешкодами.

Руслан Смєщук, кореспондент:

От зараз розрахунок працює із закинутого будинка наближеного до лінії фронту, постійно я чую розриви…хлопці працюють максимально непомітно. Адже якщо росіяни їх засікуть - сюди скоріш за все нанесуть артилеристський удар, чи коптери прилетять. Тому треба бути дуже обережним.

Сьогодні працюють на швидкісних ФПВ дронах. Вони керуються за допомогою спеціальних окулярів. Зазвичай їх використовують як одноразову високоточну зброю-камікадзе. Але ці хлопці навчилися застосовувати ці коптери для прицільного бомбардування ворожих позицій - важкими гранатами.

Юрій, військовослужбовець ЗСУ:

Термобарическая граната РГТ-27, хорошо работает в закрытых пространствах. И по массе позволяет ее поднимать с коптера и заносить на позиции врага. Хорошая штука, эффективная.

Юрій, військовослужбовець ЗСУ:

Відпрацювали по бліндажах, по опорних пунктах противника. І зараз їх покошмаримо, потримаємо в тонусі, щоб ворог не розслаблявся. Ну завданне яке - далі знищіти його споруди, вскрити бліндажі.

Починається бомбардування. В якийсь момент безпілотник суміжної аеророзвідки засікає ворожу піхотну групу.

Її починають відпрацьовувати. Відбуваються прицільні влучення. Але не всі заходи коптера - вдалі. Такі завдання хлопці виконують постійно. Все - на дистанції ураження ворожих мінометів.

Юрій, військовослужбовець ЗСУ:

Выезд раз в 3 дня, работаем целый день. (Вибух). Ой, война чи шо?

В якийсь момент пілоти міняються. Керування таким дроном - потребує щосекундної зосередженості та напруги. Літати та бомбити ворожі позиції - як зараз годинами - виснажує.

Юрій, військовослужбовець ЗСУ:

Постійне зближення з лінзою, і око напружене. І яскравість…Але у кожного є свої нюанси, треба потерпіти заради такої ефективної зброї. - Ну а ви скільки можете пропрацювати? - Ну годинка-півтори, а потім так.

Ігор, військовослужбовець ЗСУ:

Це досвід. Кожен пілот має оволодіти ФПВшкой. Як камікадзе - так і скиди. І де вчитися як не на війні?

В якийсь момент, коли кількість вилетів наблизилися до двадцяти, коптерники використали майже всі батареї. А на один виліт - одна батарея. І почали згортати обладнання. Тепер на базу, декілька днів на підготовку - і знову бомбити.