Мистецтво - ліки для душі. Психологи радять військовослужбовцям, що повертаються з фронту, проходити реабілітацію творчістю. У Києві картин, створених бійцями, назбиралося на цілу виставку.

Бійці малюють янголів-охоронців. Переконані: саме такий вигляд мають небесні створіння, що захистили їх у боях за Україну.

Лев Скоп, куратор проєкту "Образ війни":

Набираеш в рот повітря - і малюєш. Я всіх прошу, що колір від серця. Мішаєш колір і раз наносиш. Один раз. Не поправляти нічого.

Хтось із воїнів зображує ангела в образі маленької дівчинки, хтось - в обмундированні військогово. Це важливо, аби автор виливав на полотно те, що в нього на душі, - каже організатор майстер-класу художник зі Львова Лев Скоп.

Лев Скоп, куратор проєкту "Образ війни":

Мені треба максимально розкрити людину, бо кожна людина є художник і ви мені всі намалюєте класну картину. Є певна методика, як за короткий час кожен намалював класну роботу.

Долучити військовослуюбовця до творчості - завдання не просте. Для наших захисників, що повернулися з фронту, малювання - то якась дитяча забавка. Втім насправді мистецтво - це терапія для душі, переконані організатори майстер-класу. І результати цієї терапії - легко помітити. Похмурі бійці більше посміхаються, сміливіше діляться думками.

На такому позитиві, людина навчила нас малювати, з нуля. Супер. Хто отримає травми, то краще, щоб їх не було. Але якщо вже отримав, то головне налаштуватись, що все буде добре. І потрібно рухатись далі. Тому що нам є заради кого жити.

Проєкт "Образ війни" організатори провели в чотирьох областях України водночас. Демонструють результати.

Сергій Малярчук, продюсер проєкту "Образ війни":

В кожному ребілітаційному центрі нам вдалось зібрати від 10 - 15 учасників. Із них ми обрали 37 робіт. Які представлені сьогодні на виставці. Є представлено кілька робіт, які зроблені спільно з дружинами віськових, які знаходились поряд чоловіками.

А це кадри документальної стрічки, яку презентують на відкритті виставки. В основі сюжету - творчі методики Лева Скопа.

Костянтин Кляцкін, режисер документального фільму:

Неможливо зцілити людину за один раз, це має бути комплексна, постійна робота. Але те, що ми побачили. Мистецтво дозволяє людині, коли вона творить, хоча б на кілька годин винирнути з того стану, в якому вона заходиться.

Творчі спроби наших захисників можна переглянути в музеї "Київська фортеця" або на сайті проєкту "Образ Війни".