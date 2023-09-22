Протяг зубами караван з шести автівок! Світовий рекорд взявся встановити дніпровський екстремал Дмитро Грунський.

Та не для слави, а для допомоги ЗСУ. Спортсмен збирає кошти на тактичні рюкзаки для військово-службовців. Як усе відбувалося - подивіться.

Автівки поєднані одна за одною тросами, кожна з водієм важить майже 1200 кілограмів. Для встановлення рекорду ось такий караван Дмитро має протягнути зубами на 5 метрів. Перед офіційною частиною намагається зрушити їх з місця масою тіла.

За розминкою спостерігає дружина Дмитра Ольга. Зізнається, переживає не менше чоловіка, але у ньому не сумнівається ані на мить. Адже за кожним встановленням рекорду стоїть рутинна, тяжка підготовка.

Ольга Грунська - дружина рекордсмена:

До стоматолога він сходив, все добре. Зуби полікували, то все добре. На самих тренувальних процесам можуть бути вивихи, травми. Травма плеча у нього є. Підірваний біцепс є. Травма коліна є. Ну як у всіх спортсменів.

Дмитро вже 20 років займається силовими видами спорту. Побив кілька національних рекордів, є його прізвище і в книзі рекордів Гіннеса - торік протягнув на тросі, прикріпленому до шиї, вагон метро, що важить понад 32 тони. Цього разу тягтиме караван автівок. Цей рекорд Дмитро долає, аби зібрати 380 тисяч гривень.

Дмитро Грунський – рекордсмен:

На 10 комплексів "Хижак" - це такі тактичні рюкзаки для кулеметів. Рюкзаки поїдуть в батальон "Скала" на Запорізький напрямок. Завод піщов нам на зустріч, бо розуміють, що хлопці йдуть у наступ, роблять прорив, тому вони без грошей за передплату надали ці рюкзаки.

Євген - водій таксі. Вже перерахував гроші і чекає на встановлення рекорду. Його автівка - перша в каравані.

Євген - водій таксі:

Незвично, а якщо ще й ззаду паровоз такий, у дзеркало дивишся - дивовижно.

Біля рекордсмена вже натовп з глядачів, представник книги рекордів Гіннеса теж на місці - Дмитро починає. За менше як хвилину Дмитрові вдалося не лише встановити рекорд , а й перевершити усі очікування.

Олена Булах - представниця Національного реєстру рекордів України: