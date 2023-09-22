Майже 500 окупантів, десятки артсистем та ракет: нові втрати рф у війні [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 вересня, склали 480 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 40 артсистем, 38 ракет.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 274950 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4644 (+6) од.,
- бойових броньованих машин - 8891 (+8) од.,
- артилерійських систем - 6177 (+40) од.,
- РСЗВ - 785 (+4) од.,
- засоби ППО - 528 од.,
- літаків - 315 од.,
- вертольотів - 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8) од.,
- крилаті ракети - 1517 (+38) од.,
- кораблі/катери - 20 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8690 (+20) од.,
- спеціальна техніка – 912 (+1).
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