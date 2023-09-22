Українські військові звільнять Бахмут Донецької області та два інші ключові українські міста від російської окупації. Україна має дуже комплексний план.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні, якого цитує CNN.

"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", - заявив Зеленський.

При цьому глава держави не назвав про які саме ще два ключові населені пункти йде мова.

"Я не скажу вам, які міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - зазначив Зеленський.