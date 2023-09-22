Зеленський пообіцяв звільнення Бахмуту та ще двох ключових міст [ Редагувати ]
Українські військові звільнять Бахмут Донецької області та два інші ключові українські міста від російської окупації. Україна має дуже комплексний план.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні, якого цитує CNN.
"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", - заявив Зеленський.
При цьому глава держави не назвав про які саме ще два ключові населені пункти йде мова.
"Я не скажу вам, які міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - зазначив Зеленський.
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