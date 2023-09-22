"Буде як із F-16": Зеленський про далекобійні ракети для України [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Україна посилить свої далекобійні можливості. Він вважає, що це буде, як і з літаками F-16. Про це повідомили в Офісі президента.
Під час спілкування з журналістами у Вашингтоні президент заявив, що Україна працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час.
Зеленський наголосив, що у столиці США провів важливі зустрічі, зокрема з конгресменами. Сторони обговорили певні плани, а також необхідну Україні допомогу.
Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити.
Зеленський також оцінив можливості України отримати далекобійні ракети ATACMS від США. Він зазначив, що йдеться загалом про посилення далекобійних можливостей України.
Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент - ми всі це побачимо.
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