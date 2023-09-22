Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Україна посилить свої далекобійні можливості. Він вважає, що це буде, як і з літаками F-16. Про це повідомили в Офісі президента.

Під час спілкування з журналістами у Вашингтоні президент заявив, що Україна працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час.

Зеленський наголосив, що у столиці США провів важливі зустрічі, зокрема з конгресменами. Сторони обговорили певні плани, а також необхідну Україні допомогу.

Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити.

Зеленський також оцінив можливості України отримати далекобійні ракети ATACMS від США. Він зазначив, що йдеться загалом про посилення далекобійних можливостей України.