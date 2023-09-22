17 вересня в Музеї сучасного мистецтва в Болоньї MAMbo відбувся солоперформанс української художниці Марії Прошковської "Farina".

Художниця протягом п'яти годин без перерви демонструвала глядачам процес перетворення українського зерна, яке було пошкоджене прямим потраплянням російської ракети за допомогою ручного жорна на борошно. Мета проєкту – привернути увагу до того, наскільки складним є процес виробництва хліба в умовах війни та регулярних терористичних актів росії та наслідки цього для всього світу.

Перформанс є частиною культурно дипломатичної роботи та мав на меті нагадати жителям Італії, у яких важких умовах працюють українські фермери. Оскільки вони, ризикуючи життям, збирають врожай і переробляють зерно, а українські щодня поля перетворюються на справжні поля битв.

Подія стала можливою завдяки співпраці між художницею і кураторами проєкту Лоренцо Бальбі та Джулією Пеццолі. Cаме вони разом з муніципалітетом Болонії минулого року запросили Марію з сином до Болоньї на довготривалу резиденцію. Цим виступом Марія також висловлює свою вдячність місту та його мешканцям за тепло та прихисток, які вони отримали в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Марія Прошковська народилася в 1986 році в Києві. Її роботи зосереджені на гендерних дослідженнях, впливі травми на суспільство та фемінізмі. Вона є лауреаткою спеціальної премії конкурсу молодих художників МУХі2017, спеціальної премії журналу VOGUE, учасницею American Arts Incubator в Україні та стіпендіанткою програми Women in Conflict 1325 Fellowship Programme в Шотландії.

Проєкт був здійснений за підтримки організації AIDA, а образ артистки доповнила сукня від української дизайнерки Лілії Пустовіт.