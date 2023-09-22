Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що енергетичний терор нашої країни з боку росії розпочався не 21 вересня, а вже триває останні два тижні. Однак Україна цього року краще підготовлена.

Про це він сказав Регіональному економічному форумі.

Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачки, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних підстанціях енергетичних в останні два тижні.

Прем'єр спрогнозував, що ці атаки продовжуватимуться, але побудований захист: і активний у вигляді протиповітряної оборони, і пасивний - у вигляді спеціальних конструкцій. За його словами, цей захист "працює і продовжує посилюватися".