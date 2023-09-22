Коли росія почала новий енерготерор: Шмигаль дав відповідь [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що енергетичний терор нашої країни з боку росії розпочався не 21 вересня, а вже триває останні два тижні. Однак Україна цього року краще підготовлена.
Про це він сказав Регіональному економічному форумі.
Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачки, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних підстанціях енергетичних в останні два тижні.
Прем'єр спрогнозував, що ці атаки продовжуватимуться, але побудований захист: і активний у вигляді протиповітряної оборони, і пасивний - у вигляді спеціальних конструкцій. За його словами, цей захист "працює і продовжує посилюватися".
Ми набагато більше підготовлені та сильніші, ніж були минулого року. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму. Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нами всіма стоять.
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