У пʼятницю, 22 вересня, у Севастополі Кримського півострова вдруге за добу пролунали потужні вибухи. Над містом чути проліт ракет. Про це повідомляє "Крим. Реалії".

За словами кореспондента видання, в місті прогриміли три потужних вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах.

Також було чути проліт ракети над південною частиною міста.

Окремі Telegram-канал стверджують про нібито роботу ППО в Сакському й Бахчисарайському районах Криму.

"Кримський вітер" повідомляє про дим, який утворивсь над Севастопольською бухтою.