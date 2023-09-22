В Севастополі вдруге за добу лунають потужні вибухи [ Редагувати ]
У пʼятницю, 22 вересня, у Севастополі Кримського півострова вдруге за добу пролунали потужні вибухи. Над містом чути проліт ракет. Про це повідомляє "Крим. Реалії".
За словами кореспондента видання, в місті прогриміли три потужних вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах.
Також було чути проліт ракети над південною частиною міста.
Окремі Telegram-канал стверджують про нібито роботу ППО в Сакському й Бахчисарайському районах Криму.
"Кримський вітер" повідомляє про дим, який утворивсь над Севастопольською бухтою.
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