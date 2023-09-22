Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що падіння уламків російських дронів на території Румунії не є атакою. Але самі інциденти є "серйозною проблемою". Про це повідомляє Agerpres.

Йоганніс зробив відповідну заяву на заході Всесвітнього форуму лідерів в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Відповідаючи на питання студентів, президент зазначив, що на території Румунії тричі знаходили уламки російських дронів.

Наразі ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не мають значення.

За його словами, після інцидентів Румунія з країнами-союзниками домовилася посилити протиповітряну оборону у регіоні.

Хоча напади росії не спрямовані на Румунію, ситуація неприйнятна. Безпілотники не атакують Румунію, але те, що їх уламки падають на територію країни, є реальною проблемою, яку потрібно вирішувати.

Румунський лідер також додав, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу кордону, бояться атак росії, але розуміють важливість підтримки України.