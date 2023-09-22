З початку повномасштабної війни бізнеси Group DF, які належать бізнесмену Дмитру Фірташу, надали допомогу українцям та ЗСУ на загальну суму 933,8 млн грн. Про це повідомили "Подробицям" в пресслужбі Group DF.

"До реалізації ряду проектів допомоги були залучені акціонер, топ-менеджмент, волонтерські групи співробітників азотного, титанового, газового, медійного та логістичного бізнесів Group DF", – сказано в релізі. За даними пресслужби, за 1,5 року допомога охопила понад 5,7 млн людей по всій Україні.

Попри те, що бізнесу зараз дуже непросто, тому що в нас ціла низка активів постраждала від обстрілів, ми продовжуємо забезпечувати заявки від військових та від адміністрацій міст, де працює наш бізнесу. Це соціальний обов’язок українського бізнесу допомагати країні і українцям, допомагати армії. Це пришвидшить перемогу та подальше відновлення країни, – коментує Олег АРЕСТАРХОВ, керівник корпоративних комунікацій Group DF.

Загалом допомога Групи сконцентрована на декількох напрямках.

Проект "Авто для ЗСУ". Передача на потреби ЗСУ 958 автомобілів, які повністю пройшли технічний огляд та були підготовлені для використання а також 93,4 тис. л пального.

Передача на потреби ЗСУ 958 автомобілів, які повністю пройшли технічний огляд та були підготовлені для використання а також 93,4 тис. л пального. Проект "Контрнаступ". 138 сучасних дронів для ЗСУ, 5 антидронних систем, 8 спеціальних радіоелектронних систем виявлення та глушіння, 14 спецобладнання/авто для ППО, 13 мобільних штабів, 201 засобів зв'язку, 216 тепловізорів.

138 сучасних дронів для ЗСУ, 5 антидронних систем, 8 спеціальних радіоелектронних систем виявлення та глушіння, 14 спецобладнання/авто для ППО, 13 мобільних штабів, 201 засобів зв'язку, 216 тепловізорів. Проект "Зігріємо наших". Виготовлення 2200 печей-буржуйок для ЗСУ та поставка 260 генераторів для потреб цивільних та військових.

Виготовлення 2200 печей-буржуйок для ЗСУ та поставка 260 генераторів для потреб цивільних та військових. Проект "Медицина". 1760 т. ліків на потреби госпіталів та закладів Міністерства охорони здоров'я, медичне обладнання та 489 тис. кубометрів медичного кисню.

1760 т. ліків на потреби госпіталів та закладів Міністерства охорони здоров'я, медичне обладнання та 489 тис. кубометрів медичного кисню. "Відновлення міст". Відновлення енергетичної інфраструктури та водопостачання, допомога у ремонті зруйнованих навчальних закладів, що сприяє відновленню життя українців на деокупованих територіях України.

"З початку війни ми не припиняємо надавати допомогу містам, армії та постраждалим українцям. Три нових соціальних проекти, які ми зараз ініціюємо, стосуються реабілітації поранених, допомоги дітям тимчасово переміщених українців, а також проектів розвитку деокупованих сіл", - наголошує Олег Арестархов.

Пресслужба Group DF зазначила, що близько чверті всієї допомоги бізнеси надають через благодійні фонди: YRZ Non-Profit gemeinnurtzige UG, БФ "Вільне повітря", "Всеукраїнський Фонд допомоги сім'ям українських героїв "ДРУГ", ГО "Допоможи фронту", Добровольче формування №8 "Лісовик", БФ "Українська Соціальний Захист, БФ "Волонтери Поділля", БФ "Лазар", БФ "Громади Житомира", БФ "Тепле місто".