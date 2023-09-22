Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу стане гарантією тривалого й стійкого миру, яка не допустить повторний напад росії. Про це він сказав під час його виступу з публічною лекцією в аналітичному центрі Council on Foreign Relations.

Столтенберг нагадав про те, що Україна поки що не може отримати запрошення до НАТО доти, доки триває активна стадія війни. За його словами, важливо дивитись далі цієї війни, оскільки коли вона завершиться, тим чи іншим шляхом, у найближчому чи більш віддаленому майбутньому - необхідно забезпечити неповторення цієї історії.

Генеральний секретар НАТО наголосив на тому, що російська агресія проти України розпочалась не минулого року, а набагато раніше. Спочатку відбулась окупація Криму, після чого у 2014 році росіяни увійшли на Донбас. Тоді ж були укладені Мінські домовленості про припинення вогню, які російські терористи регулярно порушували. Вже у 2022 році росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.