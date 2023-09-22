Вибухи у Севастополі: відео із соцмереж [ Редагувати ]
У пʼятницю, 22 вересня, у Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Ймовірно, був атакований штаб Чорноморського флоту росії. У мережі публікують відео напівзруйнованої будівлі. У соцмережі активно зʼявляються відео з місця подій.
22 вересня в окупованому Севастополі дві з початку доби чули вибухи. Спочатку звуки вибухів пролунали зранку, а тоді після 13:30.
На тлі вибухів над Севастопольською бухтою помітили дим. Ймовірно, окупанти увімкнули димову завісу.
Пізніше у мережі повідомили, що був атакований штаб Чорноморського флоту росії, а у центрі Севастополя почав здійматися дим.
У мережі також опублікували наслідки удару по штабу. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що будівля значно пошкоджена.
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