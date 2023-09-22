У Грузії відмовили у дозволі на польоти авіакомпанії "росія", яка вже двічі зверталася із заявками. Про це заявили в Агентстві цивільної авіації Грузії, повідомляє News Georgia.

Причина відмов – знаходження авіакомпанії у чорному списку ЄС.

Як заявили в Агентстві цивільної авіації Грузії, авіакомпанії "росія" двічі відмовили у роботі в Грузії.

Перша відмова була 16 травня за заявкою на виконання рейсів за маршрутом Москва-Тбілісі-Москва. Другу відмову російський перевізник отримав 14 вересня. Вона стосувалася рейсів Москва-Тбілісі-Москва, Москва-Батумі-Москва та Санкт-Петербург-Тбілісі-Санкт-Петербург.

Причиною такого рішення Агентства є те, що авіакомпанія "росія" перебуває у чорному списку Євросоюзу.

Відповідно, регулярні авіаперевезення у напрямку Грузії зазначена авіакомпанія не здійснюватиме. Польоти між Грузією та рф виконуються і виконуватимуться надалі лише тими авіакомпаніями, які не входять до чорного списку ЄС.

Польоти також не здійснюватимуться на літаках, для яких виробники припинили технічну підтримку. Це означає обмеження доступу до технічної та льотної документації, а також забезпечення запасними частинами, зазначили в Агентстві.

У квітні 2022 року Європейська комісія включила до чорного списку 20 російських авіакомпаній через перереєстрацію літаків західного виробництва.

Тим часом на сайті московського аеропорту з'являється інформація про запуск рейсів до Тбілісі з 14 жовтня. У компанії пояснюють це тим, що сподіваються отримати дозвіл.