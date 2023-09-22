У пʼятницю, 22 вересня, у Криму пролунали потужні вибухи. Проте, гучно було не лише в Севастополі, а й в інших населених пунктах окупованого півострова.

Найгучніше сьогодні було в окупованому Севастополі. Там вибухи пролунали зранку та після 13:30, а над Севастопольською бухтою двічі вмикали димову завісу.

Пізніше стало відомо, що штаб Чорноморського флоту росії у Севастополі був атакований. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що дах будівлі та останні поверхи зруйновані.

У Міноборони росії заявили, що ППО нібито збила 5 ракет, але через "атаку" пошкоджено "історичну будівлю штабу Чорноморського флоту". Росіяни також стверджують, що загинув лише один військовий.

При цьому у соцмережах вже вибухнула паніка, а жителі припускають, що вже "почалось".