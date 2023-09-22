У ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту рф в Севастополі [ Редагувати ]
Українські військові підтвердили ураження штабу командування Чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
У Міноборони рф заявляли, що через атаку нібито загинув військовослужбовець.
У місті навіть включили сирену та евакуювали дітей із дитячих садків та студентів. Також перекривали дороги.
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