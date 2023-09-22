Фото: в Севастополі люди скаржаться на отруєння димовими завісами

Жителі тимчасово окупованого Севастополя скаржаться на отруєння газом під час димових завіс.

Про це повідомляє "Кримський вітер" у Telegram.

За повідомленнями каналу, кілька випадків вже підтвердили. Підписники повідомляють, що після диму у людини починається запаморочення, нудота, іноді блювання.

"Симптоми схожі: у день, коли людина надихалася цим димом, наступного дня сильно болить голова, таблетки не допомагають. Спостерігається нудота, іноді навіть блювання." - розповіли в Telegram-каналі.

Лікарі останнім часом часто стикаються з таким діагнозом.