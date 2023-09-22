В окупованому Севастополі люди скаржаться на отруєння димовими завісами [ Редагувати ]
Жителі тимчасово окупованого Севастополя скаржаться на отруєння газом під час димових завіс.
Про це повідомляє "Кримський вітер" у Telegram.
За повідомленнями каналу, кілька випадків вже підтвердили. Підписники повідомляють, що після диму у людини починається запаморочення, нудота, іноді блювання.
"Симптоми схожі: у день, коли людина надихалася цим димом, наступного дня сильно болить голова, таблетки не допомагають. Спостерігається нудота, іноді навіть блювання." - розповіли в Telegram-каналі.
Лікарі останнім часом часто стикаються з таким діагнозом.
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