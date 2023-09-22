Україна змогла б врятувати більше життів, якби постачання військової допомоги відбувалося швидше.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він сказав, що ЄС усе ще далекий від того, щоб мати необхідний йому оборонний потенціал. Боррель сказав, що війна вимагала живих навчань із виявлення можливостей Європи.

Йдеться про те, що ЄС може надати, що може використовувати Україна, де є дублювання допомоги, де є лазівки.