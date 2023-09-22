Україна перебуває під ризиком епідемії кору - МОЗ [ Редагувати ]
За вісім місяців 2023 року кором захворіло вчетверо більше людей, ніж за увесь 2022 рік.
В поточному році кір лікарі виявили в 11 областях України. Останній випадок стався в Києві у 13-річної нещепленої дитини. З нею контактували 34 учні однієї з гімназій. Діти здорові, під наглядом лікарів. Увесь клас переведений на онлайн навчання.
"Хвороба може тривати чотири тижні й довше, мати дуже тяжкий перебіг. Серед його ускладнень – запалення легенів (пневмонія), вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність і смерть", - повідомило МОЗ.
Через низьку вакцинацію, Україна перебуває під ризиком спалаху кору. Востаннє спалах зафіксували у 2017 - 2019 роках. Тоді померла 41 людина, серед яких 25 дітей.Спалахи циклічні й повторюються приблизно раз у п'ять років.
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