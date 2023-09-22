У Севастополі знову потужний вибух, у мережі пишуть про удар по ТЕЦ [ Редагувати ]
В окупованому кримському Севастополі було чутно вибух. В місті видно стовп диму.
Про це повідомляєть місцеві Telegram-канали.
"Було, чули. Зберігаємо спокій. Чути хлопок. Видно стовп диму", - повідомили місцеві канали в мережі.
Відразу після вибухів місцевих жителів закликали утриматись від поїздок на машині в центрі міста, доки там нібито транспортуватимуть частини збитої ракети.
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