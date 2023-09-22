Ракетний удар по Кременчуку: один загиблий і 15 поранених [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Кременчуку на даний момент одна людина загинула, 15 поранених, серед них одна дитина. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку о 18:20. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру.
У пабліках Кременчука заклики терміново нести на місце прильоту ліхтарики, рукавиці та засоби промивання очей.
Водночас мер міста Віталій Малецький закликає не підходити до місця удару. Саме місце прильоту не розкривається.
УВАГА!
Дуже усіх прошу не виставляти фото, відео та не писати нічого.
Також дуже усіх прошу не підходити до місця подій, цим ви заважаєте службам.
Неподалік місця трагедії подій волонтери розгорнули намети забезпечення працівників екстрених служб та працівників, задіяних в ліквідації наслідків.
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