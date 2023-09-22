Міністерство оборони США уклало контракт з компанією SpaceX Ілона Маска на поставки супутникового інтернету Starlink для Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Ми публічно визнали, що укладаємо контракт із Starlink на надання послуг для підтримки України, але, як заявляли раніше, з міркувань безпеки операцій через критичний характер цих систем ми просто не зможемо надавати додаткову інформацію щодо конкретних можливостей або операційних деталей цих послуг.

Представник Пентагону відмовився відповідати журналістам про термін та вартість контракту.

Я можу підтвердити, що ми укладаємо контракт зі Starlink на надання послуг для підтримки України з кінцевою метою забезпечити, щоб Україна мала необхідну їй інфраструктуру супутникового зв’язку.

Нагадаємо, в опублікованій нещодавно біографії Ілона Маска йдеться про те, що у 2022 році він наказав відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти Чорноморського флоту рф.

За словами його біографа Маска Айзексона, бізнесмен боявся, що росія сприйме атаку на свій флот у Криму як міні-Перл-Харбор і застосує ядерну зброю.

Газета The New York Times опублікувала наприкінці липня матеріал про те, як мільярдер Маск став "домінуючою силою" у галузі технології супутникового інтернету на прикладі війни в Україні.

Starlink не працює на окупованій території, тож українські військові залишалися без зв'язку, коли восени 2022 року намагалися відбити у росії території.

Starlink є єдиною можливістю отримання доступу до інтернету в зоні бойових дій. Мережа "використовується в Україні для координації ударів безпілотників та збору розвідувальної інформації".

Американські чиновники зідзвонювалися з Маском і переконували дати українцям можливість використовувати інтернет не лише в оборонних, а й наступальних операціях. Пентагон домовлявся придбати для України термінали Starlink, які Маск не зможе відключати.

Провайдер супутникового інтернету Starlink з грудня підвищив вартість послуг для українців з $60 до $75 на місяць.

За оцінкою Міністерства цифрової трансформації України, у країні використовується майже 42 тис. терміналів Starlink.