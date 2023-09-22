Президент США Джо Байден пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському, що Вашингтон таки передасть "невелику кількість" оперативно-тактичних ракетних комплексів ATACMS для відбиття російської агресії.

Про це повідомила телекомпанія NBC з посиланням на трьох американських чиновників та конгресмена.

У свою чергу газета The Washington Post пише, що в адміністрації Білого дому близькі до того, щоб схвалити поставки ракет ATACMS з касетною боєголовкою, а не звичайною.

За даними видання, у міжвідомчих обговореннях на цю тему в останні дні вдалося досягти прогресу. Дискусії в Раді національної безпеки Білого дому перемістилися з рівня заступників керівників міністерств і відомств безпосередньо на рівень керівників. Однак підсумкове рішення належить ухвалити президенту Байдену.

Інформація про терміни офіційного оголошення рішення чи дати поставок ракет наразі не наводиться.

У травні 2023 року Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow з радіусом дії 250 км. У липні про постачання ракет Scalp - аналог Storm Shadow - повідомила Франція.

На відміну від них пуск балістичних ракет класу "земля-земля" ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 км, може здійснюватися з допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS, які вже є на озброєнні ЗСУ.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін вважає нарощування сил ППО України важливішим за поставки ATACMS. В останньому пакеті військової допомоги від США ракети ATACMS не вказані.