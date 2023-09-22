Канада надасть Україні військову допомогу на $482 млн - Трюдо (відео) [ Редагувати ]
Канада виділить $482 млн впродовж трьох років для підтримки України та надасть інструкторів для навчання управлінню винищувачами F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у парламенті перед зверненням до депутатів президента України Володимира Зеленського.
Ми беремо на себе довгострокові зобов'язання на кілька років, спрямовані на надання Україні стабільної підтримки. Вони включають 650 млн [канадських] доларів ($482 млн - ред.), які будуть виділені впродовж трьох років... Ми також направимо інструкторів для навчання пілотуванню та технічну підтримку F-16.
Прем'єр додав, що з 2022 року Канада вже виділила на підтримку України майже 9 млрд канадських доларів ($6,67 млрд), запровадила численні санкції проти рф, направила канадських військових до Європи для навчання українських вояків і прихистила понад 175 тис. українських біженців.
Канадський телеканал CTV з посиланням на джерела в канадському уряді повідомив, що Оттава виділить Києву 650 млн канадських доларів ($482 млн) передасть танки Leopard 2 і запровадить нові санкції проти росії. Трюдо під час виступу в парламенті не згадував про танки та санкції.
Нагадаємо, у пятницю, 22 вересня президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою перебуває у Канаді з неоголошеним візитом - першим з початку російського вторгнення. То був неоголошений візит.
До Канади Володимир та Олена Зеленські прилетіли з Вашингтона. У столиці США президент України зокрема зустрічався з американським лідером Джо Байденом.
Цього тижня Зеленський також виступив на Генасамблеї ООН, де закликав світових лідерів продовжувати підтримку України.
по темі
З початку повномасштабної війни бізнеси Group DF, які належать бізнесмену Дмитру Фірташу, надали допомогу українцям та ЗСУ на загальну суму 933,8 млн грн
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив візит президента України Володимира Зеленського з 21 по 22 вересня
Президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, яку заплановано на 21 вересня, має намір отримати оцінку ситуації на полі бою. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі
Президент України Володимир Зеленський не знайомий з планом екс-президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні за 24 години, і закликав розкрити його деталі. Про це глава держави заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, відповідаючи на питання, як він ставиться до пропозицій Трампа
Міністр оборони Литви анонсував новий пакет військової допомоги Україні