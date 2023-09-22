Канада виділить $482 млн впродовж трьох років для підтримки України та надасть інструкторів для навчання управлінню винищувачами F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у парламенті перед зверненням до депутатів президента України Володимира Зеленського.

Ми беремо на себе довгострокові зобов'язання на кілька років, спрямовані на надання Україні стабільної підтримки. Вони включають 650 млн [канадських] доларів ($482 млн - ред.), які будуть виділені впродовж трьох років... Ми також направимо інструкторів для навчання пілотуванню та технічну підтримку F-16.

Прем'єр додав, що з 2022 року Канада вже виділила на підтримку України майже 9 млрд канадських доларів ($6,67 млрд), запровадила численні санкції проти рф, направила канадських військових до Європи для навчання українських вояків і прихистила понад 175 тис. українських біженців.

Канадський телеканал CTV з посиланням на джерела в канадському уряді повідомив, що Оттава виділить Києву 650 млн канадських доларів ($482 млн) передасть танки Leopard 2 і запровадить нові санкції проти росії. Трюдо під час виступу в парламенті не згадував про танки та санкції.

Нагадаємо, у пятницю, 22 вересня президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою перебуває у Канаді з неоголошеним візитом - першим з початку російського вторгнення. То був неоголошений візит.

До Канади Володимир та Олена Зеленські прилетіли з Вашингтона. У столиці США президент України зокрема зустрічався з американським лідером Джо Байденом.

Цього тижня Зеленський також виступив на Генасамблеї ООН, де закликав світових лідерів продовжувати підтримку України.