Шмигаль анонсував бальну систему нарахування пенсій: як це працюватиме [ Редагувати ]
З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни уряд проведе індексацію пенсій. Про це на засідання Кабінету міністрів України заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою.
Згідно з проєктом держбюдету-2023, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2 920 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2 361 грн, тобто порівняно з 2023 роком - на 268 грн (зараз вона становить 2093 грн).
Як повідомив Прем’єр-міністр, у нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.
Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, - отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні - отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої - 8 балів.
Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. За словами Прем’єр-міністра, це зробить солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.
Основна мета оновлення пенсійної системи - забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя.
Разом із накопичувальною складовою, яку Уряд планує запустити у 2025 році, - пенсія складатиме не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя.
Як обчислити пенсію за віком
по темі
Мінімальна пенсія в Україні зросте вже з 1 січня 2024 року. Це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у проєкті держбюджету на 2024 рік
Кабінет міністрів вирішив у 2024 році змінити принцип індексації пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками розгляду проєкту бюджету на 2024 рік
Перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак заявила, що в Україні хочуть позбавити пенсій людей, які працювали у незаконних органах
Індексація пенсій у 2024 році відбудеться і пройде за новим принципом, а доходи Пенсійного фонду України зростуть майже на 100 мільярдів гривень
На сьогодні цю допомогу вже отримали приблизно 260 тисяч пенсіонерів