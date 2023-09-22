З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни уряд проведе індексацію пенсій. Про це на засідання Кабінету міністрів України заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою.

Згідно з проєктом держбюдету-2023, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2 920 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2 361 грн, тобто порівняно з 2023 роком - на 268 грн (зараз вона становить 2093 грн).

Як повідомив Прем’єр-міністр, у нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, - отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні - отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої - 8 балів.

Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. За словами Прем’єр-міністра, це зробить солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.

Основна мета оновлення пенсійної системи - забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя.

Разом із накопичувальною складовою, яку Уряд планує запустити у 2025 році, - пенсія складатиме не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя.

Як обчислити пенсію за віком