У мережі з'явилося відео ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф [ Редагувати ]
У мережі з'явилося відео ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі. На відео видно, як ракета влучає у палаючу будівлю.
Це свідчить про влучний приліт не однієї ракети, як про це повідомляли росіяни.
Також опубліковано фото палаючого штабу за кілька секунд до влучення в нього ракети.
Нагадаємо, 22 вересня Сили оборони України завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі було завдано 22 вересня.
У Міноборони РФ заявили, що під час відбиття атаки сили ППО збили п'ять ракет. За даними відомства, внаслідок атаки один військовий зник безвісти.
Телеканал Sky News з посиланням на Повітряні сили України повідомив, що удару по штабу окупантів завдали британськими ракетами Storm Shadow, які запускали з українських бомбардувальників Су-24.
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