Внаслідок ракетного удару по Кременчуку 22 вересня загинула одна людина, 31 поранена, у тому числі троє дітей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Пошукові роботи завершено.

У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула.

Внаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі. Завтра в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів", - повідомив очільник Полтавщини.

Мер Кременчука Віталій Малецький виклав фото будинку з побитими шибками. Де був прильот ані місцева влада, ані рятувальні служби не повідомляли.