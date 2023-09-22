У Кременчуку кількість поранених внаслідок ракетного удару зросла до 31 [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Кременчуку 22 вересня загинула одна людина, 31 поранена, у тому числі троє дітей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Пошукові роботи завершено.
У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула.
Внаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі. Завтра в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів", - повідомив очільник Полтавщини.
Мер Кременчука Віталій Малецький виклав фото будинку з побитими шибками. Де був прильот ані місцева влада, ані рятувальні служби не повідомляли.
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